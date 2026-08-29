फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Body of a young man found in a drain near Kesarganj police outpost; suspected to be two days old

मेरठ: केसरगंज पुलिस चौकी के पास नाले में मिला युवक का शव, दो दिन पुराना होने की आशंका, नहीं हो सकी पहचान

Sat, 29 Aug 2026 10:06 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sat, 29 Aug 2026 10:06 AM IST
सार

स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ का कहना है कि पहचान कराने क प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। 

विज्ञापन
Meerut: Body of a young man found in a drain near Kesarganj police outpost; suspected to be two days old
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देहली गेट थाना क्षेत्र में केसरगंज पुलिस चौकी के पास शुक्रवार सुबह नाले में एक युवक का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला। नाले में शव पड़ा देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच की। काफी प्रयास के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।
विज्ञापन

 

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ लोगों की नजर केसरगंज चौकी से रेलवे रोड चौराहे की ओर जा रहे नाले में पड़े युवक के शव पर पड़ी। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही देहली गेट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं कर सका।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों और चौकियों को भी सूचना दी है। इसके अलावा युवक के फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं, ताकि उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। पुलिस पिछले कुछ दिनों में दर्ज हुई गुमशुदगी की भी जानकारी जुटा रही है। सीओ कोतवाली का कहना है कि अभी मृतक की पहचान नहीं हुई। शव पर चोट के निशान नहीं है। पहचान के प्रयास किए जा रहे है।
 
विज्ञापन

दो दिन पुराना बताया जा रहा शव
सीओ के अनुसार, प्रथम दृष्टया शव करीब दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को देख रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और मृतक की पहचान कराने के प्रयास जारी हैं।

ये भी देखें...
यूपी: मेरठ में युवक की बेरहमी से हत्या, चाकू से गोदा, फिर पेट में मार दी गोली, दो गिरफ्तार; सामने आई ये वजह
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed