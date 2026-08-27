नीला ड्रम हत्याकांड सुनवाई: अदालत में नए खुलासे, वारदात के बाद 13 दिन हिमाचल में घूमते रहे मुस्कान-साहिल

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला जज की अदालत में लगातार बहस चल रही है। अभियोजन के अनुसार 3 मार्च 2025 की रात मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट जमा दिया गया था। इसके बाद दोनों 13 दिन तक हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर घूमते रहे।

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हत्या के अगले दिन हिमाचल निकल गए थे आरोपी

अभियोजन के अनुसार सौरभ की हत्या 3 मार्च 2025 की रात की गई थी। इसके अगले दिन 4 मार्च को मुस्कान और साहिल घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हो गए। दोनों सबसे पहले शिमला पहुंचे और होटल डीलक्स ग्रे में ठहरे।