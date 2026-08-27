मेरठ: होटल में दो युवतियों और दो युवकों के मिलने पर बजरंग दल का हंगामा, चारों को थाने लाई पुलिस

पुलिस चारों को थाने लाई

हंगामे की सूचना पर गंगानगर और भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल में मौजूद दोनों युवकों और दोनों युवतियों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। चारों की पहचान और आपसी संबंधों की जानकारी दस्तावेजों के आधार पर जुटाई जा रही है।



आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से सत्यापन

पुलिस के अनुसार, चारों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज देखे जा रहे हैं। पहचान और होटल में ठहरने से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।



बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे होटलों का भी मुद्दा

घटना के दौरान पॉश इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे होटलों को लेकर भी सवाल उठे। पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से होटल के दस्तावेज और पंजीकरण की स्थिति की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।