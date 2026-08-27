मेरठ: होटल में दो युवतियों और दो युवकों के मिलने पर बजरंग दल का हंगामा, चारों को थाने लाई पुलिस
मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में दो युवकों और दो युवतियों के मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस चारों को थाने लाई और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों से सत्यापन शुरू किया।
विस्तार
मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में एक होटल में दो युवकों और दो युवतियों के मिलने के बाद हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर विरोध जताया। सूचना पर गंगानगर और भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को थाने ले आई। पुलिस आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान और पूरे मामले की जांच कर रही है।
होटल में चार लोगों के मिलने पर हुआ विरोध
बताया गया कि होटल में दो युवक और दो युवतियां मौजूद थीं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और हंगामा किया। आरोप लगाया गया कि इनमें एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की के साथ होटल में मौजूद था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पुलिस चारों को थाने लाई
हंगामे की सूचना पर गंगानगर और भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल में मौजूद दोनों युवकों और दोनों युवतियों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। चारों की पहचान और आपसी संबंधों की जानकारी दस्तावेजों के आधार पर जुटाई जा रही है।
आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से सत्यापन
पुलिस के अनुसार, चारों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज देखे जा रहे हैं। पहचान और होटल में ठहरने से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे होटलों का भी मुद्दा
घटना के दौरान पॉश इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे होटलों को लेकर भी सवाल उठे। पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से होटल के दस्तावेज और पंजीकरण की स्थिति की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।