Meerut News: पैरा एशियन गेम्स में मेरठ के एथलीटों के इवेंट 22 से

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। पैरा एशियन गेम्स की शुरूआत जापान में 18 अक्तूबर से शुरू हो रही है। इसके लिए भारतीय दल भी जापान पहुंच चुका है। मेरठ से तीन पैरा एथलीट प्रीति पाल, आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों के इवेंट की शुरूआत 22 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी।एशियन गेम्स के बाद अब पैरा एशियन गेम्स में भी मेरठ के एथलीट छाने का तैयार हैं। एशियन गेम्स में मेरठ की पारुल चौधरी ने दो कांस्य पदक जीतकर मेरठ का नाम रोशन किया। अब पैरा एशियन गेम्स में मेरठ की प्रीतिपाल, अनुभव और आयुष से भी सभी को पदक की उम्मीद है। पैरा एशियन गेम्स में प्रीति पाल टी-35 श्रेणी में 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी।आयुष वर्मा एफ 53 श्रेणी में शॉटपुट में और अनुभव टी-36 श्रेणी में ही 100 और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे। इवेंट की शुरूआत 19 अक्तूबर से हो जाएगी। इसमें एथलेटिक्स से संबंधित इवेंट 22 अक्तूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 से मेरठ के खिलाड़ियों के इवेंट भी शुरू हो जाएंगे।