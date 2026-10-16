फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut athletes' event from 22nd in Para Asian Games

Meerut News: पैरा एशियन गेम्स में मेरठ के एथलीटों के इवेंट 22 से

Fri, 16 Oct 2026 08:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:54 PM IST
विज्ञापन
Meerut athletes' event from 22nd in Para Asian Games
- तीन पैरा एथलीट प्रीति पाल, अनुभव और आयुष पहुंच चुके हैं जापान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पैरा एशियन गेम्स की शुरूआत जापान में 18 अक्तूबर से शुरू हो रही है। इसके लिए भारतीय दल भी जापान पहुंच चुका है। मेरठ से तीन पैरा एथलीट प्रीति पाल, आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों के इवेंट की शुरूआत 22 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी।
एशियन गेम्स के बाद अब पैरा एशियन गेम्स में भी मेरठ के एथलीट छाने का तैयार हैं। एशियन गेम्स में मेरठ की पारुल चौधरी ने दो कांस्य पदक जीतकर मेरठ का नाम रोशन किया। अब पैरा एशियन गेम्स में मेरठ की प्रीतिपाल, अनुभव और आयुष से भी सभी को पदक की उम्मीद है। पैरा एशियन गेम्स में प्रीति पाल टी-35 श्रेणी में 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी।
विज्ञापन

आयुष वर्मा एफ 53 श्रेणी में शॉटपुट में और अनुभव टी-36 श्रेणी में ही 100 और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे। इवेंट की शुरूआत 19 अक्तूबर से हो जाएगी। इसमें एथलेटिक्स से संबंधित इवेंट 22 अक्तूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 से मेरठ के खिलाड़ियों के इवेंट भी शुरू हो जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed