{"_id":"6aa0391ddaaea3ea0c02a796","slug":"meerut-aspa-leader-badar-ali-says-a-false-case-has-been-registered-against-him-sachin-sirohi-demands-this-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आसपा नेता बदर अली बोले- मेरे खिलाफ दर्ज कराया झूठा मुकदमा, सचिन सिरोही ने की रासुका लगाने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन रेलवे रोड थाने में दर्ज हुए मुकदमे को झूठा बताते हुए बदर अली ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य नेताओं को अवगत कराया है। पार्टी के निर्देश पर बदर अली ने आंदोलन करने की बात कही है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र खिलकर बदर के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है।

सचिन सिरोही ने डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को प्रार्थना पत्र देकर बदर अली के खिलाफ बजरंग दल, भाजपा पर भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया था। सचिन की शिकायत पर रेलवे रोड थाना पुलिस ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी के शहर विधानसभा प्रभारी बदर अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।



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बदर अली ने इस मुकदमे को झूठा बताते हुए मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अन्य पदाधिकारियों को अवगत कराया। बदर अली का आरोप है कि भाजपा के दबाव में पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। जिसका विरोध किया जाएगा।

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