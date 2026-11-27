प्रदूषण की मार: मेरठ का AQI 296 पर पहुंचा, स्मॉग की चादर में शहर, सांस और आंखों की परेशानी का खतरा
शुक्रवार सुबह मेरठ का एक्यूआई 296 दर्ज किया गया। धीमी हवा के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता खराब रही।
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मेरठ में शुक्रवार सुबह स्मॉग की मोटी परत छाई रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 296 पहुंच गया। बागपत में एक्यूआई 218, मुजफ्फरनगर में 240 और गाजियाबाद में 260 दर्ज किया गया। धीमी हवा के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
सुबह-शाम बढ़ रहा प्रदूषण
शुक्रवार सुबह मेरठ समेत आसपास के जिलों में आसमान पर धुंध और धुएं का असर साफ दिखाई दिया। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर अधिक बढ़ रहा है। इस दौरान वातावरण में स्मॉग की मोटी परत नजर आ रही है। खुले स्थानों और मुख्य मार्गों पर सुबह धुंध का असर ज्यादा दिखाई दिया।
हवा की रफ्तार धीमी होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है। मेरठ समेत आसपास के जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब होने से लोगों को परेशानी हो रही है।
सांस और आंखों पर पड़ सकता है असर
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजीव शर्मा के मुताबिक, बढ़ते वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ सकता है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न और आंखों में जलन हो सकती है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों की परेशानी भी बढ़ सकती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होने के साथ हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।
प्रदूषण से बचाव के लिए बरतें सावधानी
प्रदूषण का स्तर अधिक रहने पर सुबह और शाम खुले में टहलने या व्यायाम करने से बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और एन-95 मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
सांस संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। घरों में खिड़कियां बंद रखने और धूल-धुएं के संपर्क से बचने का प्रयास करें।