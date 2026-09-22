{"_id":"6ab27ca49f64ba87d205d20c","slug":"meerut-a-young-man-in-kharkhoda-ended-his-life-by-consuming-a-poisonous-substance-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: खरखौदा में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी, परिजन गए थे बाहर, घर लौटे तो तड़पता हुआ मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव उलधन में मंगलवार को असलम (29) पुत्र नफीस ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने वीडियोग्राफी कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार, गांव उलधन निवासी असलम टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे परिवार के अन्य सदस्य काम पर चले गए थे। इसी दौरान असलम घर में अकेला था। परिजनों के वापस लौटने पर उन्हें असलम के जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी हुई। परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।



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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव की वीडियोग्राफी कराई और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया।

