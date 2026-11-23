मेरठ के कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में रविवार देर रात ट्रैक्टर से स्टंट के दौरान हादसा हो गया। ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करते समय नीचे गिरने से 30 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। हादसे में उसके दो साथी भी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है।

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