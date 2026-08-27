मेरठ: एनएच-34 पर सात दिन में तीसरी मौत, दौड़ लगा रहे 10वीं के छात्र को कार ने कुचला, दो साथी घायल

मेरठ के मवाना रोड स्थित एनएच-34 पर मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई। रजपुरा फ्लाईओवर पर दौड़ लगा रहे तीन छात्रों को मवाना की ओर से आई कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 17 वर्षीय अभिषेक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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