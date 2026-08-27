मेरठ: एनएच-34 पर सात दिन में तीसरी मौत, दौड़ लगा रहे 10वीं के छात्र को कार ने कुचला, दो साथी घायल
मेरठ के रजपुरा फ्लाईओवर पर एनएच-34 में दौड़ लगा रहे तीन छात्रों को कार ने टक्कर मार दी। 17 वर्षीय 10वीं के छात्र अभिषेक की मौत हो गई, जबकि दो साथी घायल हैं। सात दिन में इसी क्षेत्र में यह तीसरी मौत है।
विस्तार
मेरठ के मवाना रोड स्थित एनएच-34 पर मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई। रजपुरा फ्लाईओवर पर दौड़ लगा रहे तीन छात्रों को मवाना की ओर से आई कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 17 वर्षीय अभिषेक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
सुबह दौड़ लगाते समय हुआ हादसा
परीक्षितगढ़ के दयालपुर निवासी मनीष गंगानगर के एक स्कूल में ड्राइवर हैं। उनका 17 वर्षीय बेटा अभिषेक रजपुरा स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र था। बताया गया कि मंगलवार सुबह अभिषेक अपने दो दोस्तों के साथ एनएच-34 स्थित रजपुरा फ्लाईओवर पर दौड़ लगा रहा था।
इसी दौरान मवाना की ओर से आई कार ने तीनों छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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मेडिकल कॉलेज में अभिषेक की मौत
हादसे की सूचना मिलने पर एनएचएआई की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अभिषेक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसके दोनों घायल साथियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
हादसे के बाद गंगानगर थाना पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाई। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि टक्कर मारने वाली कार और हादसे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
सात दिन में तीसरी मौत से उठे सवाल
एनएच-34 यानी मवाना रोड पर गंगानगर थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में एक सप्ताह के भीतर तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इन हादसों में तीन लोग घायल भी हुए हैं। लगातार हो रहे हादसों के बाद आबादी क्षेत्र से गुजर रहे हाईवे पर वाहनों की गति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।