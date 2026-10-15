Meerut News: बारिश से मैच रद्द, यूपी-महाराष्ट्र को मिला एक-एक अंक

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- विक्टोरिया पार्क में चल रहा था मैचफोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। विक्टोरिया पार्क क्रिकेट मैदान में यूपी अंडर 23 और महाराष्ट्र अंडर 23 के बीच खेले जा रहे कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच में चौथे दिन बारिश के कारण खेल नहीं हो सका। इस कारण मैच रेफरी की ओर से मैच को रद कर दिया गया। दोनों टीम को एक-एक अंक के साथ संतोष करना पड़ा।मैच के चौथे दिन भी सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई। इस कारण मैच में चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। लगभग दो से तीन घंटे इंतजार के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो मैच रेफरी फिरोज गयाज और अंपायर निखिल मेनन और कृष्णेंदु पाल ने मैच को रद करने का निर्णय लिया। अंत में दोनों टीम के खिलाड़ी वापस होटल लौट गए। मैच रेफरी की ओर से दोनों टीम को एक एक अंक देने का निर्णय लिया गया। अब उत्तर प्रदेश के अपने आगामी मैच में शानदार प्रदर्शर कर अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। इन अंकों के आधार पर ही टीम टूर्नामेंट में बढ़त बना सकती है।विक्टोरिया पार्क मैदान दोनों टीम के बीच सोमवार से चार दिवसीय मैच की शुरूआत होनी थी। पहले दिन 12 अक्तूबर को भी बारिश के कारण मैदान गीला रहा और कोई गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मंगलवार 13 अक्तूबर को मैच शुरू हुआ। इसमें महाराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे दिन बल्लेबाजी की और 97 ओवर खेलकर 5 विकेट पर 351 रन बनाए। यूपी की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कुल 85 ओवर खेले और 5 विकेट खोकर 245 रन बनाए। मैच के आयोजन में एमडीसीए के सचिव सुरेंद्र चौहान, संजय रस्तोगी, आयोजन सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, राकेश गोयल, आकाश, मयंका आदि का विशेष योगदान रहा।