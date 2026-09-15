फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Married woman assaulted over dowry; FIR registered against five, including husband.

Meerut News: दहेज को लेकर विवाहिता से मारपीट, पति समेत पांच पर प्राथमिकी

Tue, 15 Sep 2026 08:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
Married woman assaulted over dowry; FIR registered against five, including husband.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

दौराला। दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में विवाहिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दौराला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जैनपुर गांव निवासी निशा ने दौराला थाने पर दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसका विवाह 9 जुलाई 2024 को जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के सालारपुर निवासी मोहित कुमार से हुआ था। आरोप है कि शादी में करीब 20 लाख रुपये खर्च किए गए, इसके बावजूद पति मोहित कुमार, ससुर यशपाल, सास संगीता, ननद स्वाति और नन्दोई अभिषेक द्वारा कम दहेज लाने का ताना देकर उसका उत्पीड़न किया गया।
विज्ञापन

आरोप है कि पति का किसी अन्य महिला से प्रेम संबंध है और वह उसे दिल्ली में रखता है। 24 जुलाई 2025, 19 फरवरी 2026 और तीन अगस्त 2026 को भी उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही जान से मारने का प्रयास किया। उसने किसी तरह वहां से निकलकर परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और बाद में मायके आ गई। पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि दौराला पुलिस ने पति मोहित, सास संगीता, ससुर यशपाल, ननद स्वाति और नन्दोई अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed