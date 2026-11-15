Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Married woman and her brother attacked at her maternal home

Meerut News: मायके में विवाहिता और उसके भाई पर हमला

Sun, 15 Nov 2026 10:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
Married woman and her brother attacked at her maternal home
- पति पर दहेज उत्पीड़न, घर से निकालने और साथियों के साथ हमला करने का आरोप
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना (मेरठ)। जगमोहन नगर में मायके में रह रही विवाहिता और उसके भाई पर हमला करने किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाहिता का पति अपने चार साथियों के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर उसके मायके पहुंचा और मारपीट कर दी। बहन को बचाने आए भाई पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसका हाथ में गहरा घाव हो गया। पीड़िता ने पति समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।
जगमोहन नगर निवासी गुलफशा ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले उसकी शादी मुजफ्फरनगर के सावली खालापार निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी में दिए गए दहेज से पति खुश नहीं था और आए दिन उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करता था। करीब दो माह पहले पति ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ लात-घूंसों और डंडे से मारपीट की तथा बुलेट बाइक, जेवर और एक लाख रुपये लेकर उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वह मायके में रह रही है।
विज्ञापन

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शनिवार शाम उसका पति तीन अज्ञात लोगों के साथ लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर मायके पहुंचा। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। भाई सुहैल ने बचाने का प्रयास किया तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ में चोट आई और हाथ कट गया। शोर सुनकर आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता ने भाई का मेडिकल परीक्षण कराने और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed