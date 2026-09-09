Meerut News: ध्वजा पूजन के साथ निकलेगी मां भगवती की भव्य रथ यात्रा

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..प्राचीन देवी सिद्धपीठ का वार्षिक उत्सव..10 को जागरण और 11 सितंबर को विशाल भंडारामाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।सूरजकुंड रोड स्थित सिद्धिपीठ प्राचीन देवी सरस्वती मंदिर का पारंपरिक वार्षिक उत्सव 9 सितंबर से शुरू हुआ। भाद्रपद मास की अमावस्या के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस धार्मिक उत्सव की शुरुआत बुधवार को ध्वजा पूजन एवं ध्वजा प्रस्थान से हुआ। इसके बाद मां भगवती की भव्य रथ यात्रा निकाली गई।पंडित मृदुल ने विधि विधान से पूजन किया। यात्रा सूरजकुंड सहित विभिन्न स्थानों से गुजरी। कुछ वर्ष कर यात्रा का स्वागत किया गया। नपीरी और बैंड ने धार्मिक प्रस्तुति दी। यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर मंदिर पर समाप्त हुई। भाजपा नेता दीपक शर्मा ने विधि विधान से माता की आरती की।10 सितंबर बृहस्पतिवार को रात 9 बजे से मां भगवती का जागरण आयोजित किया जाएगा। वहीं 11 सितंबर, शुक्रवार को माता का दुग्ध स्नान, विधि-विधान से विशेष पूजा एवं अनुष्ठान, कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।आयोजन में मृदुल ऋषि सहित हेमंत ऋषि, मीरा रानी, पूनम, रहस्टी, राजिंदर शर्मा, नंदात, शालिनी, सत्येंद्र, राधेश्याम, राधिका, आयुष, सौरभ, आदेश, मनीष, विकला, संतिया रही।