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खरखौदा (मेरठ)। कस्बे के मुख्य बाजार निवासी लोकतंत्र सेनानी मंशाराम गुप्ता (77) रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। आठ नवंबर को गाजियाबाद जाने की बात कहकर घर से निकले मंशाराम का 10 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों की तलाश और रिश्तेदारों से संपर्क करने के बावजूद जानकारी नहीं मिलने पर परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है। परिजनों के अनुसार, मंशाराम गुप्ता के नहीं लौटने पर उनकी तलाश शुरू की गई। परिचितों और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटाई गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनकी पुत्रवधू रेनू गुप्ता ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की सूचना दी और पुलिस से तलाश करने की मांग की। संवाद