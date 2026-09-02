Meerut News: आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक बढ़ोतरी की घोषणा का सजीव प्रसारण

विज्ञापन



नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारण किया गया। उपस्थित लोगों और आउटसोर्स कर्मियों ने कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखा और सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। निगम के गठन से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय से वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआईसी और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इस दौरान शावेज अंसारी, पिंकी सोम, पंकज टाली, शानू जैन, राहुल पाल समेत सभासद व कर्मचारी मौजूद रहे।

विज्ञापन

सरधना। नगर पालिका के अब्दुल कलाम सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया गया। लोक भवन लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो के अनावरण, वेबसाइट एवं पोर्टल के शुभारंभ और आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा की जानकारी दी गई।