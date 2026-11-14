Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Little scientists showcased their talent by making models at the Children's Fair.

Meerut News: बाल मेले में नन्हें वैज्ञानिकों ने मॉडल बनाकर दिखाई प्रतिभा

Sat, 14 Nov 2026 06:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 06:08 PM IST
विज्ञापन
Little scientists showcased their talent by making models at the Children's Fair.
खरखौदा के स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए अतिथि (
स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज में बाल मेले का आयोजन
विज्ञापन

विज्ञान के मॉडल और हस्तनिर्मित कलाकृतियों से दिखाई प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज में शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया।छात्राओं ने अपने हुनर और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए विज्ञान के विभिन्न मॉडल बनाए। इनके माध्यम से चिकित्सा आधारित परियोजनाएं प्रदर्शित कीं।
प्रदर्शनी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेता दीपक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विज्ञान के मॉडलों और चिकित्सा संबंधी परियोजनाओं का अवलोकन किया। विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और प्रयोगों से प्रभावित होकर उनके प्रयासों की सराहना की। बेकार वस्तुओं से तैयार की गई सैकड़ों आकर्षक वस्तुओं ने भी आगंतुकों का ध्यान खींचा। छोटी छात्राओं द्वारा बनाए गए संदेशपरक चित्रों और कलाकृतियों की भी सराहना की गई।
विज्ञापन

बाल मेले में छात्राओं ने विभिन्न खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं के स्टॉल लगाए। विद्यालय की निर्धारित मुद्रा के माध्यम से खरीदारी और बिक्री कराई गई। झूलों की व्यवस्था भी की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में प्रबंधक प्रबोध शास्त्री, रामकुमार शर्मा, मांगू सिंह त्यागी, गोपाल बंसल, राजकुमार त्यागी, धर्मवीर त्यागी, प्रधानाचार्य संगीता, काजल शर्मा, आयुषी त्यागी, नेहा पाल, शानू सिंह, पिंकी, तनु, पायल, स्वाति, रेखा सोनी और विवेक त्यागी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

बदलाव:
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed