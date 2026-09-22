फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Lekhpals relinquished the workload of 45 additional areas and also stopped online work.

Meerut News: लेखपालों ने छोड़ा 45 अतिरिक्त क्षेत्रों का कार्यभार, ऑनलाइन काम भी किया बंद

Tue, 22 Sep 2026 09:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:05 PM IST
विज्ञापन
Lekhpals relinquished the workload of 45 additional areas and also stopped online work.
तहसील में लेखपाल अतिरिक्त कार्य को छोड़ते हुए ।(मवाना)
मवाना। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष निलेश रंजन राव परमार के आह्वान पर मंगलवार को तहसील मवाना में लेखपालों ने आंदोलन के प्रथम चरण का आगाज करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। लेखपालों ने 45 अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों का कार्यभार छोड़ते हुए आरके कार्यालय में जमा करा दिया। साथ ही आय, जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस आदि प्रमाण पत्रों से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल का काम भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। तहसील अध्यक्ष अजय कुमार, जिलाध्यक्ष नीरज कुमार व तहसील सचिव हितेश कुमार ने बताया कि यह कदम प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उठाया गया है। संगठन अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह एकजुट है। इस दौरान विकास कुमार, प्रिंस पोसवाल और रूपाली वर्मा सहित बड़ी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed