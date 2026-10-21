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Meerut News: एनएसएस शिविर में महिला सशक्तीकरण पर व्याख्यान

Wed, 21 Oct 2026 07:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:10 PM IST
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Lecture on women's empowerment at an NSS camp
सरधना। संत जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से एक दिवसीय शिविर का
सरधना। संत जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने एक दिवसीय शिविर आयोजित किया। छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर की साफ-सफाई की और महिला सशक्तीकरण पर पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। प्राचार्य क्रिस्टीना लुइस और एनएसएस अधिकारियों नीतू व शबाहत के निर्देशन में शिविर हुआ। स्वयंसेविकाओं ने गमलों की सफाई कर परिसर को स्वच्छ बनाया। इसके बाद महिला सशक्तीकरण विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्राओं ने महिला अधिकारों और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। विदुषी त्यागी ने महिला सशक्तीकरण पर विशेष व्याख्यान दिया। शिविर में रंजना सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।
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