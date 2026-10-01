Meerut News: किशोरपुर के खिलाड़ियों ने जीते सर्वाधिक पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत किशोरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता में न्याय पंचायत क्षेत्र के छह विद्यालयों के कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में किशोरपुर के कंपोजिट विद्यालय के खिलाड़ियों ने दबदबा कायम रखते हुए सर्वाधिक पदक अपने नाम किए।प्रतियोगिता में किशोरपुर, जलालपुर जोरा, हट्टूपुरा, मखदुमपुर और बस्तौरा नारंग समेत न्याय पंचायत क्षेत्र के छह विद्यालयों के बच्चों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल शिक्षक अजय शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, खो-खो तथा 50, 100 और 200 मीटर दौड़ के साथ गोला फेंक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।प्रतियोगिता में किशोरपुर कंपोजिट विद्यालय के खिलाड़ियों ने चार पदक हासिल किए। लंबी कूद और गोला फेंक प्रतियोगिता में भी किशोरपुर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।विजेता छात्र-छात्राओं को शिक्षक अजय कुमार, ग्राम प्रधान रितु चौधरी, ऋषिपाल मलिक, जलालपुर के ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह और शिक्षकों ने सम्मानित किया। ऋषिपाल मलिक ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है।