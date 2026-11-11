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Meerut News: किंग्स स्टार इलेवन ने 24 रन से रेड कैप्स को हराया

Wed, 11 Nov 2026 07:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:15 PM IST
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Kings Star Eleven defeated Red Caps by 24 runs.
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मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को किंग्स स्टार इलेवन और रेड कैप्स टीम के बीच मैच खेला गया। इसमें किंग्स स्टार इलेवन की टीम ने 24 रन से मैच जीता।

किंग्स स्टार इलेवन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 250 रन बनाए। हसीमुद्दीन ने सबसे अधिक 48 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेड कैप्स की टीम 23.2 ओवर में 226 रन ही बना सकी और 24 रन से मैच हार गई। टीम की ओर से दानिश ने 85 रन, अहमद ने 32 और खालिद ने 28 रन बनाए। मैच के बाद कोच दीपक सिद्धू ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। संवाद
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