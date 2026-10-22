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Meerut News: सीसीएसयू की खुशी कैंपस एंबेसडर ऑफ द वीक बनीं

Thu, 22 Oct 2026 07:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:15 PM IST
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Khushi from CCSU has been named 'Campus Ambassador of the Week'.
- कॉमनवेल्थ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने 14वें सप्ताह में किया चयन
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) की बीसीए छात्रा खुशी सिंघल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। कॉमनवेल्थ स्टूडेंट्स एसोसिएशन (सीएसए) में विश्वविद्यालय की कैंपस एंबेसडर खुशी को लगातार सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए 14वें सप्ताह में कैंपस एंबेसडर ऑफ द वीक चुना गया है। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने खुशी को सम्मानित किया।

गाजियाबाद निवासी खुशी ने बताया कि शुरुआत में वह कॉमनवेल्थ को मुख्य रूप से खेलों से जुड़े संगठन के रूप में जानती थीं। बाद में इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह संगठन शिक्षा, युवा नेतृत्व, छात्र हितों और जागरूकता जैसे विषयों पर भी काम करता है। इसी दौरान उन्हें कॉमनवेल्थ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कैंपस एंबेसडर कार्यक्रम के बारे में पता चला। आवेदन करने के बाद उनका चयन हुआ और उन्होंने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया।
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