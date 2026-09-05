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Meerut News: फेसबुक पोस्ट के जरिए छवि धूमिल करने का आरोप, खरखौदा चेयरमैन ने कराया मानहानि का केस दर्ज

Sat, 05 Sep 2026 09:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:55 PM IST
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Kharkhoda Chairman files defamation case over allegations of tarnishing image via Facebook post.
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। नगर पंचायत खरखौदा के अध्यक्ष मनीष राज गौतम ने कस्बा निवासी वीरेंद्र त्यागी के खिलाफ थाना खरखौदा में तहरीर देकर मानहानि की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी वीरेंद्र त्यागी के पुत्र मनीष त्यागी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत अन्य अनर्गल आरोप लगाते हुए पोस्ट प्रसारित की, जिससे उनकी और नगर पंचायत की छवि धूमिल हुई है।
थाने पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर्व के अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर पंचायत खरखौदा के फेसबुक अकाउंट से नगरवासियों को शुभकामना संदेश पोस्ट किया था। आरोप है कि इसके बाद ब्लॉक रोड निवासी आरोपी के पुत्र मनीष त्यागी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप लगाए।
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तहरीर में अध्यक्ष ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है और नगर पंचायत की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई है। अध्यक्ष की ओर से यह शिकायत तीन सितंबर को थाना खरखौदा में दी गई है। वहीं, सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों और नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत के बाद मामला चर्चा में है।
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सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि जांच में सोशल मीडिया पोस्ट, उसमें लगाए गए आरोप और उससे संबंधित तथ्यों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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