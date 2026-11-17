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संवाद न्यूज़ एजेंसीमेरठ। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेरठ के कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। ब्रह्मपुरी स्थित रॉयल चैंपियंस कराटे एकेडमी के खिलाड़ियों ने रॉयल चैलेंजेस कराटे कप में 14 स्वर्ण, छह रजत और एक कांस्य समेत कुल 21 पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 350 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।एस्ट्रोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ट्रेडिशनल शोटो-काई कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में अखिल भारतीय ट्रेडिशनल शोटो-काई कराटे चैंपियनशिप हुई। इसमें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने प्रथम, हिमाचल प्रदेश ने द्वितीय और दिल्ली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।मानिकर्णिका ने दो स्वर्ण पदक जीते। निमित गुप्ता, आदित्य भट्टाचार्जी और वंशिका ने एक-एक स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया। ईशान गुप्ता, देव चौधरी, राजीव शुक्रालिया, उदित कुमार, संयम, तुषार सिंह और आर्यमान संगवान (सीआईएसएफ) ने एक-एक स्वर्ण पदक जीता। आध्या शर्मा ने दो रजत और आर्ना सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया।खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर शिहान अमित गुप्ता, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गोयल और एस्ट्रोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के निदेशक अनुज गोयल ने खिलाड़ियों को बधाई दी।