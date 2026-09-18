Meerut News: उत्तम आर्जव धर्म पर हुआ कल्याण मंदिर विधान

विज्ञापन

मेरठ। श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर डी-ब्लॉक शास्त्रीनगर में दशलक्षण महापर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। भगवान श्रीजी का अभिषेक व शांतिधारा हुई। प्रथम शांतिधारा का सौभाग्य अजय कुमार जैन और द्वितीय शांतिधारा का सौभाग्य विकास जैन को मिला। सांगानेर से आए पंडित प्रशांत जैन शास्त्री के सानिध्य में कल्याण मंदिर विधान कराया गया। शाम को आरती के बाद शास्त्री ने कहा कि मन, वचन और कर्म की सरलता ही आर्जव धर्म है। कार्यक्रम में देवेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष नवीन कुमार जैन, मंत्री राजेश जैन, संगठन मंत्री अजय जैन, विकास जैन रहे। संवाद