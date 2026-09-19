मनुष्य के लिए संतोष और पवित्रता आवश्यक: सौरभ सागर

.. आध्यात्मिक क्रिकेट में जैन धर्म से जुड़ी जानकारियां मिलींमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।श्री महावीर जयंती भवन शारदा रोड में आचार्य 108 सौरभ सागर महाराज का वर्षायोग उत्साह के साथ चल रहा है। शनिवार को सुबह 6 बजे गुरु भक्ति दोपहर 3 बजे शंका समाधान और शाम 6:30 बजे गुरु भक्ति में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।दस लक्षण महामंडल विधान की शांतिधारा अपूर्व जैन परिवार ने की। रात आठ बजे अखिल भारतीय जैन युवा फैडरेशन मेरठ की ओर से आध्यात्मिक क्रिकेट का आयोजन हुआ। आचार्य सौरभ सागर ने उत्तम शौच धर्म को आंतरिक पवित्रता, संतोष और लोभ के त्याग से जोड़ते हुए कहा कि मन और विचारों की शुद्धता ही वास्तविक शौच धर्म है। कार्यक्रम में सुरेन्द्र कुमार जैन, अनिल जैन, प्रेम चन्द जैन, रितेश जैन, संजय जैन आदि रहे।