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Meerut News: बाल दिवस पर एक दिन की प्रधानाचार्य बनेंगी इतिशा चौधरी

Fri, 13 Nov 2026 07:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:03 PM IST
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Itisha Chaudhary will serve as principal for a day on Children's Day.
मवाना। बाल दिवस पर एएस इंटर कॉलेज ने एक अनूठी पहल की है। कक्षा 12वीं की छात्रा इतिशा चौधरी को एक दिन का प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। यह पहल विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए है। शनिवार को उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, प्रबंधक पवन कुमार रस्तोगी और प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह इतिशा को यह दायित्व सौंपेंगे। इतिशा का चयन दक्षिण अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता-2026 के लिए भी हुआ है।
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