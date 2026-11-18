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- 10 लाख तक मूल बकाया पर शत-प्रतिशत और एक करोड़ तक 90 प्रतिशत ब्याज माफीसंवाद न्यूज एजेंसीदौराला। उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना को लेकर बुधवार को दौराला में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को योजना की पात्रता और लाभ की जानकारी दी। अधिकारियों ने बकाया कर से जुड़े मामलों का निस्तारण कर योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को प्रेरित किया।मुख्य अतिथि राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिक्री कर, आमोद एवं पणकर, मनोरंजन कर और वैट से संबंधित स्वीकृत या आरोपित कर तथा न्यायालयों में तय या लंबित विवादों से जुड़े बकाया पर ब्याज और अर्थदंड माफी योजना लागू की गई है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 है। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपये तक की मूल बकाया राशि पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।वहीं, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाया पर 90 प्रतिशत तक ब्याज माफी का प्रावधान है। व्यापारियों से योजना का लाभ उठाकर पुराने कर विवादों और बकाया का निस्तारण कराने की अपील की गई। सरधना मंडल के उपायुक्त विजयपाल और सहायक आयुक्त श्याम सुंदर पाठक ने भी व्यापारियों को योजना की प्रक्रिया समझाई। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए शिविर में ब्याज माफी के लिए सात प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।इस दौरान राज्य कर अधिकारी संजय कुमार गुप्ता, मनोज कुमार भारद्वाज, अमन सिंह चौधरी, विनीत पाठक, आशू, रामगोपाल, सोनू शर्मा, विकास अग्रवाल, संदीप कुमार, राजकुमार राघव, सुदेश प्रजापति, हरिओम शर्मा, निशांत शर्मा, उमंग शर्मा, सुशील गुप्ता, विनीत उपाध्याय आदि मौजूद रहे।