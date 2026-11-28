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सरधना। कस्बे के तहसील रोड पर एक फैक्टरी के मुख्य द्वार के पास घायल गोवंश आठ दिन से बैठी है। कमजोरी के कारण वह उठने में असमर्थ है। फैक्टरी संचालक और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर अनदेखी का आरोप लगाया है। मोहल्ला बूढ़ा बाबू निवासी इरशाद अहमद ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने बताया कि बीमार गाय कुछ दिन पहले रजबहे में गिर गई थी। पुलिस की आपातकालीन सेवा को भी इसकी सूचना दी गई थी। अधिकारियों को कई बार मौखिक और फोन पर जानकारी दी गई। अभी तक गाय के उपचार और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उपजिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर ने मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।