Meerut News: मवाना में भाकियू ने बिजली समस्याओं पर एसडीओ को दिया ज्ञापन

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ज्ञापन में बिजली और आम जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उठाया गया। इसमें ढिकौली कॉलोनी में जर्जर खंभे बदलने, ढिकौली निवासी ऋषिपाल सिंह के गलत बिजली बिल में सुधार की भी मांग और जेई की कार्यशैली में सुधार लाने पर जोर दिया। गांव भिडवारा के सनी पर दर्ज एफआईआर समाप्त कराने की मांग की गई। गांव कौल निवासी मंगल सिंह के नाम में संशोधन कराने की मांग भी ज्ञापन में थी। एसडीओ ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष ठाकुर नवनीत चौहान और कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठाकुर शनि प्रताप ने कहा कि संगठन किसानों और जनता के हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन को विवश होना पड़ेगा।