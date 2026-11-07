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सियासत: इमरान मसूद बोले- राहुल गांधी ने चुनौती दी है तो उसे स्वीकार करने का साहस दिखाएं

Sat, 07 Nov 2026 04:38 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 07 Nov 2026 04:38 PM IST
सार

सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि वह तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और उनकी चुनौती स्वीकार की जानी चाहिए।

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Imran Masood Says Rahul Gandhi's Challenge Should Be Accepted
देवबंद में इमरान मसूद। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। यदि उन्होंने कोई चुनौती दी है तो उसे स्वीकार करने का साहस करना चाहिए।
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राहुल गांधी की चुनौती पर बोले इमरान मसूद

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। उनकी बातों को केवल बयान के तौर पर नहीं देखना चाहिए।

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चुनौती स्वीकार करने का दिखाएं साहस

इमरान मसूद ने कहा, "राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। पर्याप्त साहस दिखाना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने चुनौती दी है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

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