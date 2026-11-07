सियासत: इमरान मसूद बोले- राहुल गांधी ने चुनौती दी है तो उसे स्वीकार करने का साहस दिखाएं

राहुल गांधी की चुनौती पर बोले इमरान मसूद

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। उनकी बातों को केवल बयान के तौर पर नहीं देखना चाहिए।

विज्ञापन

चुनौती स्वीकार करने का दिखाएं साहस

इमरान मसूद ने कहा, "राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। पर्याप्त साहस दिखाना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने चुनौती दी है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।