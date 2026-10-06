Meerut News: दीपावली से पहले पटाखों का अवैध भंडारण पकड़ा, तीन गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीलावड़। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच लावड़ में पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे जमा करने के मामले का पर्दाफाश किया है। डूडा कॉलोनी के पास एक घेर के कमरे में भारी मात्रा में पटाखे छिपाकर रखे गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापा मारकर पटाखे बरामद किए और मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि लावड़ चौकी प्रभारी कुमार गौरव सिंह को सूचना मिली थी कि डूडा कॉलोनी के पास दीपक के घेर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है। पुलिस टीम ने घेर में छापा मारा। वहां बने अंधेरे कमरे में भारी मात्रा में पटाखे रखे मिले। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में ले लिया।पुलिस ने मौके से कस्बा लावड़ निवासी दीपक, रवि, शुभम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दीपावली के अवसर पर बिक्री करने के लिए पटाखों को एकत्र कर कमरे में छिपाकर रखा गया था। पुलिस के अनुसार, बरामद पटाखों की मात्रा काफी अधिक है। फिलहाल उनकी गिनती और कीमत का आकलन किया जा रहा है।