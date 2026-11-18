Meerut News: मवाना में अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 10:17 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 10:17 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तीन देसी तमंचे और पांच कारतूस बरामद हुए हैं।
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस टीम ने 18 नवंबर को सूचना पर कार्रवाई की। टीम ने हस्तिनापुर-मवाना रोड पर रजबहे की पुलिया के पास से आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिकेत उर्फ कोडी, विभू, अरुण और विपिन के रूप में हुई है। अनिकेत और विभू मवाना के निवासी हैं। अरुण और विपिन मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त की बात कबूली।
गिरोह का तरीका और कानूनी कार्रवाई
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अनिकेत और विभू अवैध हथियार लाकर अरुण और विपिन को बेचते थे। ये दोनों आगे ग्राहकों को हथियार उपलब्ध कराते थे। वे ग्राहकों से अग्रिम भुगतान लेकर एक-दो दिन में हथियार देते थे। घटना के दिन भी वे लेन-देन के लिए ही एकत्र हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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मवाना। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तीन देसी तमंचे और पांच कारतूस बरामद हुए हैं।
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस टीम ने 18 नवंबर को सूचना पर कार्रवाई की। टीम ने हस्तिनापुर-मवाना रोड पर रजबहे की पुलिया के पास से आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिकेत उर्फ कोडी, विभू, अरुण और विपिन के रूप में हुई है। अनिकेत और विभू मवाना के निवासी हैं। अरुण और विपिन मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त की बात कबूली।
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गिरोह का तरीका और कानूनी कार्रवाई
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अनिकेत और विभू अवैध हथियार लाकर अरुण और विपिन को बेचते थे। ये दोनों आगे ग्राहकों को हथियार उपलब्ध कराते थे। वे ग्राहकों से अग्रिम भुगतान लेकर एक-दो दिन में हथियार देते थे। घटना के दिन भी वे लेन-देन के लिए ही एकत्र हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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