Meerut News: बास्केटबाल प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान

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सीसीएसयू की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके चलते बुधवार को आरजी कॉलेज में विजेता टीम की सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर प्राचार्य प्रो. निवेदिता कुमारी ने सभी को सम्मानित किया और भविष्य में सभी को स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया। क्रीड़ा प्रभारी भावना मित्तल ने बताया कि इसके आधार पर आस्था, अन्नू और चंचल का चयन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। संवाद

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मेरठ। रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज में बुधवार को बास्केटबॉल खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। हाल ही में डीएन डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आरजी कॉलेज की टीम पहले स्थान पर रही थी।