Meerut News: बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना नहीं मिलेगा मानदेय

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मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सभी आउटसोर्स कार्मिकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति के बाद ही मानदेय जारी करने पर सख्ती कर दी है। पीवीवीएनएल के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन आशु कालिया ने डिस्कॉम के सभी आहरण व वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि मासिक मानदेय का भुगतान बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाए। इसका प्रमाणपत्र भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। झूठा प्रमाण पत्र अपलोड करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाद