Meerut News: हनी क्रिकेट एकेडमी ने एक विकेट से जीता मैच

मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को एलटीआई ग्रीन और हनी क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच हुआ। इसमें हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने एक विकेट से मैच जीता।एलटीआई क्रिकेट एकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए। इसमें राघव ने सबसे अधिक 17 रन बनाए। गेंदबाजी में सक्षम ने दो, देव ने एक, अभय ने एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 19.2 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 83 रन बनाए और एक विकेट से मैच जीता। इसमें देव ने 11 रन बनाए। गेंदबाजी में शिवा ने 4 विकेट लिए। इस मौके पर कोच दीपक सिद्धू ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।