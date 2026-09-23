Meerut News: हनी क्रिकेट एकेडमी ने 128 रन से जीता मैच
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:56 PM IST
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फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को हनी क्रिकेट एकेडमी और ट्रांसलेम क्रिकेट एकेडमी के बीच एक मैच खेला गया। इसमें हनी क्रिकेट एकेडमी ने 128 रन से बड़ी जीत प्राप्त की।
हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। इसमें वंश तोमर ने 61 गेंद में 110 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इसमें उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। उज्ज्वल ने भी 43 रन का योगदान दिया। अभय ने 36 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में वैष्णव ने 4, उज्ज्वल ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रांसलेम क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 20.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए। इसमें अर्जुन ने 41, आर्यन ने 23, वंश ने 17 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में सक्षम ने 4, देव ने दो और जैद ने एक विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच वंश तोमर को चुना गया। इस मौके पर क्रिकेट कोच दीपक सिद्धू ने विजेता टीम व सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को हनी क्रिकेट एकेडमी और ट्रांसलेम क्रिकेट एकेडमी के बीच एक मैच खेला गया। इसमें हनी क्रिकेट एकेडमी ने 128 रन से बड़ी जीत प्राप्त की।
हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। इसमें वंश तोमर ने 61 गेंद में 110 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इसमें उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। उज्ज्वल ने भी 43 रन का योगदान दिया। अभय ने 36 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में वैष्णव ने 4, उज्ज्वल ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रांसलेम क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 20.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए। इसमें अर्जुन ने 41, आर्यन ने 23, वंश ने 17 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में सक्षम ने 4, देव ने दो और जैद ने एक विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच वंश तोमर को चुना गया। इस मौके पर क्रिकेट कोच दीपक सिद्धू ने विजेता टीम व सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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