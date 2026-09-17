Meerut News: हनी क्रिकेट एकेेडमी ने आईटीआई ग्रीन को हराया

विज्ञापन

आटीआई ग्रीन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए। इसमें ऋषभ ने 50 गेंद में 56 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में जैद खान ने दो, देव अहलावत ने तीन, मयंक वर्मा ने 4 विकेट लिए। देव तोमर ने भी एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा।लक्ष्य का पीछा करने उतरी हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 20.5 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीता। इसमें समी ने 26, अभय ने 31, उज्जवल ने 10 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में यश ने तीन, रुद्रा ने दो विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच यश को चुना गया। मैच के बाद कोच दीपक सिद्धू ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।