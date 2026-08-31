फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Homeopathic medical camp organized under the 'Ayush Aapke Dwar' initiative.

Meerut News: आयुष आपके द्वार के तहत लगा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर

Mon, 31 Aug 2026 07:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
Homeopathic medical camp organized under the 'Ayush Aapke Dwar' initiative.
सरधना। आयुष आपके द्वार अभियान के तहत होम्योपैथिक विभाग मेरठ की ओर से सोमवार को होम्योपैथिक चिकि
सरधना। आयुष आपके द्वार अभियान के तहत होम्योपैथिक विभाग की ओर से सोमवार को पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी के आवास पर निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग पहुंचे। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मरीजों को निशुल्क परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराईं। शिविर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा सरधना के संयोजन में आयोजित शिविर में डॉ. विपिन और डॉ. साकिब ने मरीजों की जांच की। इस दौरान मरीजों का बीपी और शुगर परीक्षण करने के साथ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी जांच की गई। जांच के बाद चिकित्सकों ने मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक परामर्श दिया और जरूरतमंदों को निशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां दीं। चिकित्सकों ने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, खान-पान पर ध्यान देने और बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed