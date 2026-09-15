Meerut News: पुराने शहर में अवैध कॉम्प्लेक्स मामले में सुनवाई अब 29 को
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:51 PM IST
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मेरठ। पुराने शहर के सराफा बाजार, लाला का बाजार, नील की गली, कागजी बाजार, शीशमहल आदि इलाकों की तंग गलियों में अवैध कॉम्प्लेक्स के मामलेल में हाइकोर्ट में सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। मिशन कंपाउंड निवासी मनोज चौधरी की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि इन इलाकों में गली इतनी संकरी हैं कि आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती। मंगलवार को चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके लिए अब 29 सितंबर की तिथि नियत की गई है। ब्यूरो
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