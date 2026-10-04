फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Health check-up of 50 workers, registration of 23, and renewal of registration for 15.

Meerut News: 50 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण, 23 का पंजीयन और 15 के पंजीयन का नवीनीकरण

Sun, 04 Oct 2026 08:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:05 PM IST
विज्ञापन
Health check-up of 50 workers, registration of 23, and renewal of registration for 15.
सरूरपुर। श्रमिक सम्मान शिविर में पात्र लाभार्थी को हितलाभ प्रदान करते ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज च
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरूरपुर। विकास खंड सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रमिकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी ली।
ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान ने पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का हितलाभ वितरित कर श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। शिविर में 50 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 23 श्रमिकों का पंजीयन तथा 15 श्रमिकों के पंजीयन का नवीनीकरण कराया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में कन्या विवाह सहायता योजना तथा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पात्र पांच लाभार्थियों को ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान ने हितलाभ वितरित किया। उन्होंने श्रमिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन और समय से नवीनीकरण कराने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनय कुमार दुबे ने कहा कि शिविर का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि पात्र श्रमिकों को मौके पर ही पंजीयन, नवीनीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडेय, वरिष्ठ सहायक उमेश शर्मा, रोहित वर्मा, अरविंद कुमार और वरुण कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed