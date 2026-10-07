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Meerut News: टिकैत की जयंती पर हवन, भंडारा और रक्तदान शिविर

Wed, 07 Oct 2026 08:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:40 PM IST
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Havan, community feast, and blood donation camp on Tikait's birth anniversary
सरूरपुर। महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हवन करते भाकियू अराजनैतिक के पदाधि
सरूरपुर। कस्बा करनावल में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की ओर से महेंद्र सिंह टिकैत की 91वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान हवन-पूजन, भंडारा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा टिकैत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष कालू प्रधान के नेतृत्व में अभिलाष हुड्डा के आवास पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन-पूजन से हुई। भंडारे का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया। जिला अध्यक्ष कालू प्रधान ने कहा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का रास्ता दिखाया। इस दौरान संगठन मंत्री चौधरी अमित छाबड़िया, विनोद जेटली, बबलू जटौली, पवन कोल, हिवाल कांबोज, मनोज, श्रीपाल, भूरा, संजीव और गोलू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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