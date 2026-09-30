मेरठ: हस्तिनापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं

गांव बस्तौरा नारंग निवासी दुष्यंत पुत्र देवेंद्र खेती-बाड़ी और पशुपालन का काम करता था। बुधवार सुबह करीब नौ बजे वह घर से कुछ दूरी पर स्थित पशुओं के स्थान पर जाने की बात कहकर निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उसकी पत्नी सोनिका उसे देखने वहां पहुंची। वहां दुष्यंत का शव पंखे के कुंड से रस्सी के सहारे लटका मिला।

मेरठ से सटे हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव बस्तौरा नारंग में बुधवार को 32 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव घर से करीब 50 मीटर दूर पशुपालन के स्थान पर पंखे के कुंड से रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजनों ने किसी तरह के विवाद से इनकार किया है।

पत्नी ने देखा तो मच गया शोर

शव देखते ही पत्नी के होश उड़ गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।



परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार

पुलिस ने पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। खबर लिखे जाने तक पुलिस पंचनामा की कार्रवाई में जुटी थी।



चार दिन से गंगा का पानी पहुंचने से खेती प्रभावित

ग्रामीणों के अनुसार पिछले चार दिनों से गांव और आसपास के जंगल में गंगा का पानी पहुंचने के कारण खेती का काम प्रभावित था। हालांकि परिजनों और ग्रामीणों ने दुष्यंत का पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य से विवाद होने से इनकार किया है। ऐसे में उसने अचानक यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर ग्रामीणों में चर्चा रही। पुलिस मामले की प्राथमिक जांच कर रही है।