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Meerut News: स्पोर्ट्स फॉर स्कूल मैच में हापुड़ ने नोएडा को हराया

Sat, 05 Sep 2026 06:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:16 PM IST
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Hapur defeated Noida in the 'Sports for School' match.
स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच जीतने के बाद टीम
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में चल रहे स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को हापुड़ और नोएडा की टीम के बीच मैच हुआ। हापुड़ की टीम ने मैच जीता। हापुड़ इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। इसमें पार्थ ने सबसे अधिक 39 रन बनाए। गेंदबाजी में गोल्डन ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नोएडा इलेवन की टीम ने 16 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए और 9 रन से मैच हार गई। टीम की ओर से तोहिदूर ने सबसे अधिक 41 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में गर्व त्यागी ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए। कोच अतहर अली ने बताया कि अंडर 14 वर्ग में खिलाड़ियों का सम्मान व पुरस्कार वितरण ऋषभ क्रिकेट एकेडमी में रविवार को दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडवोकेट आनंद कश्यप हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत व मेरठ के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।
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