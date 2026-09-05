गुर्जर स्वाभिमान रैली नया आयाम लिखेगी : हरीश चंद भाटी

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रोबिन गुर्जर बने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय सचिवमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर 29 अक्तूबर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रस्तावित गुर्जर स्वाभिमान रैली की तैयारियों को लेकर छावनी स्थित होटल में आयोजित की गई। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद भाटी ने कहा कि गुर्जर स्वाभिमान रैली समाज के इतिहास में नई दिशा और नया आयाम लिखेगी। रैली में देशभर से बड़ी संख्या में समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है।राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद भाटी ने कहा कि रैली का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अधिकारों, सम्मान, राजनीतिक भागीदारी और मजबूत प्रतिनिधित्व की आवाज को एकजुट करना है।इस अवसर पर हरीश चंद भाटी ने रोबिन गुर्जर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि रोबिन गुर्जर संगठन को मजबूत करने और समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।बैठक में सविंदर भाटी, रामकेश चपराना, जीत सिंह दौसा, केपी मवई, विजय धामा, भोपाल सिंह, ब्रजवीर सिंह, सुरेंद्र नागर, मनोज चपराना, बलराज डूंगर, अहेलकर नागर, शक्ति सिंह सहित महासभा के पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।