Meerut News: एसवीएस में ग्रैंडपेरेंट्स डे, बच्चों ने दर्शाया संस्कारों का महत्व

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मवाना। एसवीएस इंटरनेशनल स्कूल में ग्रैंडपेरेंट्स डे उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दादा-दादी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। नन्हे बच्चों ने दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने एक लघु नाटिका के माध्यम से बुजुर्गों से मिलने वाले ज्ञान और संस्कारों को दर्शाया। दादा-दादी के लिए विशेष खेल भी आयोजित किए गए। उन्होंने पूरे उत्साह से भाग लिया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। एडवोकेट मुसरत अली ने विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने तथा निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य विकास जयरथ ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने अतिथियों का आभार जताया और शिक्षकों के सहयोग की प्रशंसा की। यह आयोजन पीढ़ियों के बीच प्रेम और सम्मान का संदेश देने में सफल रहा।