Meerut News: घर-आंगन में सजे गोवर्धन, अन्नकूट का भोग लगाकर की सुख-समृद्धि की कामना

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना/मवाना। दिवाली के अगले दिन सोमवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का भोग लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो गई थीं। महिलाओं ने आंगन में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसे फूलों और रंगों से सजाया। जिन घरों में गोबर उपलब्ध नहीं था, वहां रंगोली के रंगों से गोवर्धन की आकृति तैयार की गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पूजा की और भगवान को अन्नकूट का भोग अर्पित किया। नगर के कई मंदिरों और घरों में भी सामूहिक पूजा के आयोजन हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने समूह बनाकर एक-दूसरे के घर पहुंचकर गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई। पर्व को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में उत्साह दिखाई दिया। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। लोगों ने गिरिराज महाराज के समक्ष शीश नवाकर परिवार और समाज में सुख-शांति की प्रार्थना की।भगवान श्रीकृष्ण ने उठाई थी गोवर्धन पर्वत की शिलाधार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग की उस घटना से है, जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों को देवराज इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों और उनके पशुओं को वर्षा के प्रकोप से बचाया था। सात दिनों तक पर्वत को धारण कर उन्होंने इंद्र का अहंकार दूर किया था। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु इस पर्व को प्रकृति, गोवंश और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में भी मनाते हैं।