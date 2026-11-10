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Meerut News: हस्तिनापुर में धूमधाम से की गई गोवर्धन महाराज की पूजा

Tue, 10 Nov 2026 08:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:40 PM IST
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Govardhan Maharaj was worshipped with great fanfare in Hastinapur.
हस्तिनापुर में गोवर्धन पूजा करते श्रद्धालु स्रोत संवाद
हस्तिनापुर। कस्बे में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं, कुछ लोगों ने सोमवार को भी गोवर्धन पूजा की। पर्व को लेकर सुबह से ही घरों में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने विधि-विधान के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
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गोवर्धन पूजा के अवसर पर महिलाओं ने घरों के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई और उसे फूलों, दीपों एवं अन्य पूजन सामग्री से सजाया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा कर परिक्रमा की। श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। कई घरों में पारंपरिक पकवान भी बनाए गए।
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मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के अहंकार को समाप्त करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। पर्व के दौरान लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर खुशियां साझा कीं। कस्बे में पूरे दिन धार्मिक और उत्सवी माहौल बना रहा।
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