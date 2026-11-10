Meerut News: हस्तिनापुर में धूमधाम से की गई गोवर्धन महाराज की पूजा

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गोवर्धन पूजा के अवसर पर महिलाओं ने घरों के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई और उसे फूलों, दीपों एवं अन्य पूजन सामग्री से सजाया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा कर परिक्रमा की। श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। कई घरों में पारंपरिक पकवान भी बनाए गए।मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के अहंकार को समाप्त करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। पर्व के दौरान लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर खुशियां साझा कीं। कस्बे में पूरे दिन धार्मिक और उत्सवी माहौल बना रहा।