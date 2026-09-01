Meerut News: गैंगस्टर पिस्टल के साथ पकड़ा

विज्ञापन



मेरठ। नौचंदी पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान गैंगस्टर के आरोपी सदर बाजार के होली चौक निवासी राहुल मित्तल उर्फ चक्की को अवैध .32 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सदर बाजार, सिविल लाइन, नौचंदी और मवाना समेत विभिन्न थानों में हत्या, लूट, चोरी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

सीओ सिविल लाइन विश्व ज्योति राय ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी