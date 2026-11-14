Meerut News: खो-खो में परिधि और वाॅलीबाल में गंगा हाउस जीता
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 06:32 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 06:32 PM IST
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मेरठ। बाल दिवस पर परतापुर स्थित एसआरएस ग्लोबल स्कूल में क्रिकेट, खो-खो, वाॅलीबाल, बैडमिंटन सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खो-खो में परिधि और वाॅलीबाल में गंगा हाउस की टीम ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के बाद बालिका वर्ग में अवनी, परिधि, माही, दीक्षा, छवि, लावण्या, यश्वी, परी, प्राची, पूजा एवं वैष्णवी सहित अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं, बालक वर्ग में आलोक, प्रशांत, राठौर नमन विदित वंश संस्कार आर्यन को सम्मानित किया गया। संवाद
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