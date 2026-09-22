Meerut News: सराफ बाजार में बैंड बाजे के साथ निकली यात्रा
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:18 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:18 PM IST
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मेरठ। शहर सराफ बाजार से यादगार और ऐतिहासिक गणेश विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा में महाराष्ट्र से आए 50 से अधिक कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति दी। अबीर गुलाल उड़ाकर भगवान गणेश का गुणगान किया गया। यात्रा सराफा बाजार से आरंभ होकर कागजी बाजार और अन्य बाजारों से गुजरी। गणेश विसर्जन नानू की नहर पर किया गया। इस दौरान विनोद, महेंद्र, सुदर्शन, अर्श, विजय आदि रहे।
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